Суть проекта: нужна программа, в которую списком загружаются данные о подключении к рабочим столам, вида: ip@login;password, запускается процесс проверки (чека) этих данных на предмет валидности данных для подключения, определение конфигурации машины, создание новой учетной записи ...
Требуется реализовать проект на базе Moodle
Необходимо реализовать проект по дистанционному обучение(система общение преподаватель студент...с возможностью выставление оценок) на базе Moodle (расматривается только эта система)
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