Переписать вызов dll на c#

есть dll, расчет компонента по имеющейся базе внутри dll. есть подробная инструкция к нему. и есть работающий пример на бейсике с исходниками.

задача - переписать вызов библиотеки на c#

инструкция, dll-ка и пример - в приложении.

dll содержит четыре подпрограммы. нужна одна, первая

п.с. разбираться в смысле параметров - не требуется. главное - осуществить технически работающий вызов как в примере.

михаил меня интересует вовсе не код для импорта, это очевидно. а работающий исходник вызова.(и, естественно получения результатов - которые опять же- осмысливать не обязательно. но получить - надо) и заранее делать его не надо, напишите просто сумму и сроки, если возьметесь и все.