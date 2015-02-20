Проект желательно создать в MSVC 2013 либо в 2008. Нужно транслитерировать все папки и вложенные в них папки и файлы если есть. На входе папка с исходными данными. И папка - куда записывать результат. ...
Переписать вызов dll на c#
есть dll, расчет компонента по имеющейся базе внутри dll. есть подробная инструкция к нему. и есть работающий пример на бейсике с исходниками.
задача - переписать вызов библиотеки на c#
инструкция, dll-ка и пример - в приложении.
dll содержит четыре подпрограммы. нужна одна, первая
п.с. разбираться в смысле параметров - не требуется. главное - осуществить технически работающий вызов как в примере.
михаил меня интересует вовсе не код для импорта, это очевидно. а работающий исходник вызова.(и, естественно получения результатов - которые опять же- осмысливать не обязательно. но получить - надо) и заранее делать его не надо, напишите просто сумму и сроки, если возьметесь и все.
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