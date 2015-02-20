Переписать вызов dll на c#

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Закрыт5 заявок225 просмотров

есть dll, расчет компонента по имеющейся базе внутри dll. есть подробная инструкция к нему. и есть работающий пример на бейсике с исходниками.

задача - переписать вызов библиотеки на c#

инструкция, dll-ка и пример - в приложении.

dll содержит четыре подпрограммы. нужна одна, первая

п.с. разбираться в смысле параметров - не требуется. главное - осуществить технически работающий вызов как в примере.

михаил меня интересует вовсе не код для импорта, это очевидно. а работающий исходник вызова.(и, естественно получения результатов - которые опять же-  осмысливать не обязательно. но получить - надо)  и заранее делать его не надо, напишите просто сумму и сроки, если возьметесь и все.

9 лет назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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