задачи тут https://docs.google.com/uc?id=0B-FuONO8rd3kSnptdUw4TURaWGM&export=download С++ под Win Требуется реализовать только базовые части в каждом задании. Дедлайн: 15.02.2015, 10:00 МСК цена за задачу в среднем 3 000 руб.
Программа для учета продаж, остатки склада, касса.
Необходима программа по типу Тирики. только с некоторыми изменениями
Заявки фрилансеров
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