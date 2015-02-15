Программка для подбора лекарств

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок232 просмотра

Нужна програмка для подбора лекарств

Ввожу пол, возрастную категорию, выбираю диагноз и получаю один из препаратов, которые подходят.

1. Таблица Диагнозов - имеет только название диагноза (для каждой возраст. категории свои)

2. таблица стадии болезни - имеет только название стадии болезни (для каждого диагноза свои)

3. Таблица препаратов - только название препарата (для каждой стадии свои)

Функционал: хочу вводить только пол и возрастнуюю категорию(ребенок, взрослый, пожилой), нажимать на стадию болезни и получать результат.Стадии назову сам с идентификатором диагноза, чтоб вести выбор по стадии

2. могу добавлять, удалять, редактировать диагнозы, их стадии и препараты для лечения.

3. Препарат назначается рандомно один из всего списка подходящих (к пимеру всего 5 препаратов: 1 пауиенту 1 из 5, второму 1 из 4-х, 3му - 1 из 3 и т.д. 5му - 1 препарат, после рандом повторяется)

4. прграмма нужна вместе с исходниками

5. Желательно на Visual basic или C#

Указывайте свою цену и сроки, спасибо.

9 лет назад
armak
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Cоздать интерфейс в QT (специалист C++, QT, JS) Москва и МО

    $750

    Требуется специалист C++, QT, JS На первоначальном этапе нужно создать интерфейс в QT. В интерфейсе есть, списки-кнопки, диалоговые окна, карусель вертикальная, карусель горизонтальная, тулбар верхний, тулбар нижний, тулбар боковой. Скрины ...

    JavaScript
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Функция распределения выигрыша для участников (PHP)

    Входящие данные: 1. Имеется призовой фонд в размере N. 2. Количество участников (P) между которыми распределяется призовой фонд варьируется от 100 и до 100000+ (для понимания порядка чисел) 3. Ограничивается ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Задачи на С++ OpenGL

    $150

    задачи тут https://docs.google.com/uc?id=0B-FuONO8rd3kSnptdUw4TURaWGM&amp;export=download С++ под Win Требуется реализовать только базовые части в каждом задании.   Дедлайн: 15.02.2015, 10:00 МСК  цена за задачу в среднем 3 000 руб.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание загрузчика документов на сайт vk.com

    Необходима простая консольная программа на языке Go или Python, которая будет загружать документы на vk.com/docs из папки , поддержка нескольких аккаунтов и прокси. В сообщении укажите стоимость работы. Я после пришлю подробное задание.

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автоответчик (IP-телефония)

    Уважаемыефрилансеры! Нуждаюсь вВашей квалифицированной помощи J Для моейинтернет радиостанции http://radiobaraban.com.ua/ остро необходим АВТООТВЕТЧИК (IP-телефония). Чтоб слушателизвонили, оставляли свои сообщения, которые приходили бы на электронные ящик радиостанции… Скажите, такоевозможно? Если ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переписать вызов dll на c#

    есть dll, расчет компонента по имеющейся базе внутри dll. есть подробная инструкция к нему. и есть работающий пример на бейсике с исходниками. задача - переписать вызов библиотеки на c# инструкция, dll-ка ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • C# транслитерация файлов

    $5

    Проект желательно создать в MSVC 2013 либо в 2008. Нужно транслитерировать все папки и вложенные в них папки и файлы если есть. На входе папка с исходными данными. И папка - куда записывать результат.  ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется реализовать проект на базе Moodle

    Необходимо реализовать проект по дистанционному обучение(система общение преподаватель студент...с возможностью выставление оценок) на базе Moodle (расматривается только эта система) укажите ваши примеры работ на Moodle и примерные расценки

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать программу с базой данных для сайта

    $200

    Доброго времени суток! 1. https://market.csgo.com/ - собственно сайт. 2. Есть возможность предоставить тестовый аккаунт Steam. 3. Браузер Google Chrome. 4. Процесс продажи\покупки описан тут https://market.dota2.net/how2/  Нужна программа или так называемый ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад