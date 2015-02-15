Программка для подбора лекарств

Нужна програмка для подбора лекарств

Ввожу пол, возрастную категорию, выбираю диагноз и получаю один из препаратов, которые подходят.

1. Таблица Диагнозов - имеет только название диагноза (для каждой возраст. категории свои)

2. таблица стадии болезни - имеет только название стадии болезни (для каждого диагноза свои)

3. Таблица препаратов - только название препарата (для каждой стадии свои)

Функционал: хочу вводить только пол и возрастнуюю категорию(ребенок, взрослый, пожилой), нажимать на стадию болезни и получать результат.Стадии назову сам с идентификатором диагноза, чтоб вести выбор по стадии

2. могу добавлять, удалять, редактировать диагнозы, их стадии и препараты для лечения.

3. Препарат назначается рандомно один из всего списка подходящих (к пимеру всего 5 препаратов: 1 пауиенту 1 из 5, второму 1 из 4-х, 3му - 1 из 3 и т.д. 5му - 1 препарат, после рандом повторяется)

4. прграмма нужна вместе с исходниками

5. Желательно на Visual basic или C#

Указывайте свою цену и сроки, спасибо.