Написание программы в Delphi к дипломной работе

К дипломной работе необходимо написать программу, суть программы выглядит так: есть человек контролирующий работу сотрудников ( 1 нормировщик и 3 сотрудника). Организация N . Для сотрудников есть база данных с фотографией, ФИО. Для сотрудников есть кол-во нормы выполненной работы. Происходит условие, если работа не выполнена то письменное обращение к нормировщику о причине, если выполнена норма, то как выполнена работа с браком или без. По скольку эта программа к дипломной работе, необходимы скриншоты ходы выполнения. Цена договорная.

схема.

нормировщик:

работник:

- учет рабочего времени

- фото

-выполнение нормы:

- не выполнил =>письменное обращение нормировщику

- выполнил => приемка работы= > с браком или без брака

общий список - ежедневно в бухгалтерию ( отправляет сам нормировщик)