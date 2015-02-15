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Написание программы в Delphi к дипломной работе
К дипломной работе необходимо написать программу, суть программы выглядит так: есть человек контролирующий работу сотрудников ( 1 нормировщик и 3 сотрудника). Организация N . Для сотрудников есть база данных с фотографией, ФИО. Для сотрудников есть кол-во нормы выполненной работы. Происходит условие, если работа не выполнена то письменное обращение к нормировщику о причине, если выполнена норма, то как выполнена работа с браком или без. По скольку эта программа к дипломной работе, необходимы скриншоты ходы выполнения. Цена договорная.
схема.
нормировщик:
работник:
- учет рабочего времени
- фото
-выполнение нормы:
- не выполнил =>письменное обращение нормировщику
- выполнил => приемка работы= > с браком или без брака
общий список - ежедневно в бухгалтерию ( отправляет сам нормировщик)
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