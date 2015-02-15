Смета - дизайн + разработка ПО.

Дизайн и автоматический подсчёт суммы вводимых вручную данных + на выходе файл, который можно распечатать или отправить ссылку на это

коммерческое предложение - например http://domen.com/кп-0002/

Примерно так нужно в идеале:

Зашёл через веб-интерфейс - ввёл данные > посчиталась сумма > дальше

ссылка на результат > результат можно скинуть клиенту в виде ссылки

или сохранить и отправить файлом по почте - нужно без возможности

редактирования это.

Хорошо было бы если бы все эти данные сохранялись допустим в базе данных и их можно было в любое время

посмотреть всё, когда и что заполнялось и отправлялось.

Подробно что нужно иметь на выходе находится в приложении к проекту.

Имеется готовность рассмотреть другие варианты реализации.

Пока больше интересует вариант по минимуму - с последующей доработкой.

Основные задачи:

1. Упростить работу по составлению сметы (коммерческого предложения).

2. Красиво чтоб всё выглядело для показа потенциальным клиентам.

Просьба предложить варианты и стоимость. Спасибо.