Есть небольшое веб приложение на SpringBoot'e, надо чтобы оно работало в виде сервиса на Ubuntu в облаке
Смета - дизайн + разработка ПО.
Дизайн и автоматический подсчёт суммы вводимых вручную данных + на выходе файл, который можно распечатать или отправить ссылку на это
коммерческое предложение - например http://domen.com/кп-0002/
Примерно так нужно в идеале:
Зашёл через веб-интерфейс - ввёл данные > посчиталась сумма > дальше
ссылка на результат > результат можно скинуть клиенту в виде ссылки
или сохранить и отправить файлом по почте - нужно без возможности
редактирования это.
Хорошо было бы если бы все эти данные сохранялись допустим в базе данных и их можно было в любое время
посмотреть всё, когда и что заполнялось и отправлялось.
Подробно что нужно иметь на выходе находится в приложении к проекту.
Имеется готовность рассмотреть другие варианты реализации.
Пока больше интересует вариант по минимуму - с последующей доработкой.
Основные задачи:
1. Упростить работу по составлению сметы (коммерческого предложения).
2. Красиво чтоб всё выглядело для показа потенциальным клиентам.
Просьба предложить варианты и стоимость. Спасибо.
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