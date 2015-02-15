Создание эллектронного словаря рус-англ под windows

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок207 просмотров

Необходимо создать электронный словарь АНГЛ-РУС, который устанавливался бы на компьютер пользователей, под Windows (все версии ХP, 7, 8 и 10). У словаря есть свой интерфейс и функционал, который описан в прикрепленном файле.

Более подробно можно будет обсудить в skype.

Жду ваши предложения по срокам выполнения и стоимости работы.

9 лет назад
TsoyDmitriy
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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