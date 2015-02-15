Создание эллектронного словаря рус-англ под windows

Необходимо создать электронный словарь АНГЛ-РУС, который устанавливался бы на компьютер пользователей, под Windows (все версии ХP, 7, 8 и 10). У словаря есть свой интерфейс и функционал, который описан в прикрепленном файле.

Более подробно можно будет обсудить в skype.

Жду ваши предложения по срокам выполнения и стоимости работы.