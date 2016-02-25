TsoyDmitriy

Нужно разработать программу склад для windows 7/8/10. Заказчик отказывается использовать 1с. Прикрепил тз. Сроки маленькие, т.к. предыдущий прогер просто завалил работу. Подробнее обсудим в скайпе
Прикладное ПО1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Нужно разработать программу склад для windows 7/8/10. Заказчик отказывается использовать 1с. Прикрепил тз. Сроки маленькие, т.к. предыдущий прогер просто завалил работу. Подробнее обсудим в скайпе
Необходимо создать электронный словарь АНГЛ-РУС, который устанавливался бы на компьютер пользователей, под Windows (все версии ХP, 7, 8 и 10). У словаря есть свой интерфейс и функционал, который описан в прикрепленном файле. Более подробно можно будет ...