TsoyDmitriy

Дмитрий Цой TsoyDmitriy

 
32 годаКазахстан/Шимкент
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка программы Склад

    Нужно разработать программу склад для windows 7/8/10. Заказчик отказывается использовать 1с. Прикрепил тз. Сроки маленькие, т.к. предыдущий прогер просто завалил работу. Подробнее обсудим в скайпе

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание эллектронного словаря рус-англ под windows

    Необходимо создать электронный словарь АНГЛ-РУС, который устанавливался бы на компьютер пользователей, под Windows (все версии ХP, 7, 8 и 10). У словаря есть свой интерфейс и функционал, который описан в прикрепленном файле. Более подробно можно будет ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
zhuravelsv
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Разработка программы Склад
Отличный заказчик, всегда на связи, предоставил все необходимые данные для работы.
Отлично выполнил поставленную задачу, качественно и быстро!
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