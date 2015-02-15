Необходимо создать простое приложение подобное приложению Авторемонт https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.bbgroup.megamech.full Клиент составляет простые заказы и получает отклики, механизм подобный приложению указанному выше. Без дизайна, дизайн готовый. ...
Exe установщик, при запуске которого, ставится тулбар.
Требуется написать exe, при запуске которого ставиться тулары в хром,яндекс барзуер, firefox
Тулбар длжен уметь: ставить куки юзеру на наше сайте, скрывать рекламу (как adblock), возможность менять домашюю старницу с согласия юзера,
вести учет посещения сайтов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать электронный словарь АНГЛ-РУС, который устанавливался бы на компьютер пользователей, под Windows (все версии ХP, 7, 8 и 10). У словаря есть свой интерфейс и функционал, который описан в прикрепленном файле. Более подробно ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт9 лет назад
К дипломной работе необходимо написать программу, суть программы выглядит так: есть человек контролирующий работу сотрудников ( 1 нормировщик и 3 сотрудника). Организация N . Для сотрудников есть база данных с фотографией, ФИО. Для сотрудников есть ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Дизайн и автоматический подсчёт суммы вводимых вручную данных + на выходе файл, который можно распечатать или отправить ссылку на это коммерческое предложение - например http://domen.com/кп-0002/ Примерно так нужно в ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть небольшое веб приложение на SpringBoot'e, надо чтобы оно работало в виде сервиса на Ubuntu в облакеПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужна програмка для подбора лекарств Ввожу пол, возрастную категорию, выбираю диагноз и получаю один из препаратов, которые подходят. 1. Таблица Диагнозов - имеет только название диагноза (для каждой возраст. ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $750
Требуется специалист C++, QT, JS На первоначальном этапе нужно создать интерфейс в QT. В интерфейсе есть, списки-кнопки, диалоговые окна, карусель вертикальная, карусель горизонтальная, тулбар верхний, тулбар нижний, тулбар боковой. Скрины ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходима программа по типу Тирики. только с некоторыми изменениямиПрикладное ПО5 заявокЗакрыт9 лет назад
Входящие данные: 1. Имеется призовой фонд в размере N. 2. Количество участников (P) между которыми распределяется призовой фонд варьируется от 100 и до 100000+ (для понимания порядка чисел) 3. Ограничивается ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
задачи тут https://docs.google.com/uc?id=0B-FuONO8rd3kSnptdUw4TURaWGM&export=download С++ под Win Требуется реализовать только базовые части в каждом задании. Дедлайн: 15.02.2015, 10:00 МСК цена за задачу в среднем 3 000 руб.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад