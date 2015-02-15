Exe установщик, при запуске которого, ставится тулбар.

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Закрыт3 заявки177 просмотров

Требуется написать exe, при запуске которого ставиться тулары в хром,яндекс барзуер, firefox

Тулбар длжен уметь:  ставить куки юзеру на наше сайте,  скрывать рекламу (как adblock), возможность  менять домашюю старницу с согласия юзера, 

вести учет посещения сайтов

9 лет назад
cms
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16 лет в сервисе
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год назад

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