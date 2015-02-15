Приложение для СТО/Автосервисов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Необходимо создать простое приложение подобное приложению Авторемонт  

https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.bbgroup.megamech.full

Клиент составляет простые заказы и получает отклики, механизм подобный приложению

указанному выше. 

Без дизайна, дизайн готовый.

2 платформы IOS и Android. 

Сам дизайн готов, по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1oijVlrRMaPCJY8BvjiXqh9_B5oEYAshplTYVYrmsTw0/edit

 

Предлагайте свою цену.                        

AndroidiOS
9 лет назад
antbychkov
Антон 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров