Программа для игры в нарды

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Закрыт2 заявки1423 просмотра

программа для игры в нарды (нарды длинные), чтобы программа просчитывала какой лучше ход нужно сделать для победы. 

Игра для PC под Win.

Подробней. Представьте, например, левый компьютер и правый, на левом я играю в нарды, а на правом компьютере стоит программа.Итак, на левом началась игра, соперник кидает кубики(допустим 6:3) я вбиваю 6:3 на правом, затем мой ход, на левом выпадает 1:5, я вбиваю 1:5 на правом и программа (алгоритм) делает ход. Тем самым получив подсказку я делаю такой же ход на левом компьютере, ну и я должен выиграть соперника (процент 70 выигрышей должен быть и более). 

9 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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