Excel сигнал достижения ценой предыдущих экстремумов

Задача: Создать Excel-файл для отслеживания и обработки событий достижения ценой предыдущих экстремумов.

Файл предназначен для трейдера, работающего с инструментами ММВБ.

Назовем проект X-Signal.

На загруженных в него данных о цене/времени, X-Signal.xlsx должен уметь:

- находить недавние экстремумы - минимумы и максимумы цены

- определять наступление события достижения ценой экстремума (текущая цена больше или равна предыдущему максимуму, меньше или равна предыдущему минимуму)

- работать как в реальном времени, так и с данными истории

- подавать звуковой сигнал при наступления события, а также выводить события списком с сортировкой «самые свежие сверху»

- работать независимо с несколькими инструментами, на разных таймфреймах

- настраиваться легко и гибко

- оптимально расходовать ресурсы компьютера, не тормозить на слабых машинах, запускаться в Excel 2007

https://yadi.sk/d/BPCoOYf7okGQh - подробное описание задачи, пример с данными