Live-вилки на спортивные события

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки245 просмотров

Необходимо написать программу по сбору ставок на события в Live на разных букмекерах. (Для начала 10 разных букмекеров) 

Далее программа анализирует полученные данные со всех букмекеров и подбирает ставки вилкой, т.е. 2 и более взаимоисключающих исхода на событие из разных букмекеров, ставя на которые ты при любом исходе получаешь одну и туже прибыль.

9 лет назад
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Ровшан 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gabontau
Семен 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$700
14 дней
Отличный работник. Дисциплинирован. Заказ выполнил на все 200% и точно в срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству, даже с учётом того, что он не объясняет свои программные решения вплоть до оплаты заказа. Я остался доволен.
Хороший заказчик. Сотрудничайте. И обязательно берите предоплату.

Заявки фрилансеров

gabontau
Семен 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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