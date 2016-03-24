Live-вилки на спортивные события

Необходимо написать программу по сбору ставок на события в Live на разных букмекерах. (Для начала 10 разных букмекеров)

Далее программа анализирует полученные данные со всех букмекеров и подбирает ставки вилкой, т.е. 2 и более взаимоисключающих исхода на событие из разных букмекеров, ставя на которые ты при любом исходе получаешь одну и туже прибыль.