Нужно создать схему/программу обхода системы антиплагиат (antiplagiat.ru, antiplagiat.ВУЗ, ETXT Антиплагиат) То есть, программа должна повышать оригинальность текста до 70-80%, но чтобы текст оставался неизменным. Вставлять скрытый текст нельзя, сразу обнаруживается. Нужно какой-то другой метод.
Delphi, COM-порт по винду. Небольшая доработка.
В интерфейсе есть несколько кнопок^ Обновить, Передать,Очистить. Нужно автоматизировать рутинный процесс при подключении периферийного устройства. Цена имеет значение.
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