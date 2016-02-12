С++ программа для снятия скриншота экрана c полноэкранной игры

Добрый день уважаемый соискатель! Мы некоммерческая компания ребят которые любят еще с давних времен игру ИЛ2 Штурмовик. На сегодняшний день эта серия представлена игрой ИЛ2 Штурмовик: Битва за Сталинград и Битва за Москву. Мы постоянно ...