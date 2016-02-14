Разработка приложения под IOS и Android

Требуется студия для разработки мобильного приложения на платформах iOS и Android (необходима разработка приложения под ключ — дизайн, бэкенд и сами приложения под iPhone и Android).

Примерный функционал:

· Список объектов сети и отображение их на карте;

· Перечень предоставляемых услуг и справка по ним;

· Личный кабинет (со списком акций и предложений, а также личными уведомлениями);

· В приложении должен хранится id скидочной карты;

· Возможность поиска, фильтрации и сортировки интерсующих продуктов сети.

Дальше - личное обсуждение.