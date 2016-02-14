Небольшой интересный проект

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок230 просмотров

Приветствую всех!

Необходимо написать на C# функцию для эмуляции случайных движений мыши.

Возможно использование вашей библиотеки, либо сторонней, например этой http://inputsimulator.codeplex.com/

Пожалуйста указывайте ваш гонорар, это даст вам некоторое преимущество в выборе перед остальными.

С подробностями в личку.

Спасибо.

9 лет назад
alextan76
Алексей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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