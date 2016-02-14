Аналитическое ПО для гипермаркетов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок185 просмотров

Данный проект направлен на супер и гипермаркеты.

Основная задача ПО: отслеживание движения покупательских тележек внутри торговой

площади.

Основная цель: Оценить покупательский поток и дать рекомендации по действиям снижения

общей скорости потока(создание пробок) и увеличения время нахождения покупателей

внутри торговой зоны.

Возможности программы будут показывать следующие параметры.

-Движение тележки по площади. Трекер. Маршрут. Посредством установки на тележку

маркера-маячка и снятие с него информации на общую базу.

-Аналитическая скорость движения покупателя.

-Места с быстрым и медленным движением тележки. Горячие-холодные полки.

-Возможность анализа движения с покупками(тележка-касса)

9 лет назад
acid_35
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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