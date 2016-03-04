Редактирование многостраничного документа excel. 100-110 страниц ориентировочно. Редактирование одной страницы занимает около 2 минут( исправление огрехов взаимодействия 1С бухгалтерии и excel для печати). Возможно глубокое сакральное знание электрических таблиц позволит сократить время редактирования. Оплата 5 ...
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- $7
С помощью прямых рук допилить или перепилить криво сделанный монтаж. Исходники в приложении. За срочность (обработку в пределах 2х часов) двойная оплатаОбработка фотографий48 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать сайт партнерки. Опыт работы с подобными проектами приветствуется, но не обязателен. Крупные именитые вэб студии особо не интересуют, ибо основной бюджет проекта - рекламный. Возможен вариант контракта на удалённую работу на срок до ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Созвониться с турагентством и гостиницей в Мариуполе, а так же с регистратурой городской больницы в Авдеевке на предмет уточнения пребывания там человека ( требуется для подтверждения оплаты командировки). Знание украинского приветствуется. Оплата за запись разговора ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
• Краткое описание требования к ПО: ПО необходимо для управления базой данных (БД), разработанной в MSOffice Access 2003, а так же выполнения функции пользовательского интерфейса с целью обеспечения возможности использования данной БД на ПК с ...Базы данных13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написаниепрограммы на языке программирования Делфи, осуществляющей ряд преобразований со структурой файла (поиск определенной битовой комбинации в теле файла с расширением *.dat, выделение нескольких участков из входного обрабатываемого файла согласноалгоритма, указанного в ТЗ, добавление к выделенным участкам файлов служебной постоянной информации согласно прилагаемого ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад