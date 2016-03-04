Созвониться с турагентством и гостиницей в Мариуполе, а так же с регистратурой городской больницы в Авдеевке на предмет уточнения пребывания там человека ( требуется для подтверждения оплаты командировки). Знание украинского приветствуется. Оплата за запись разговора ...