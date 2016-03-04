avaio

Алексей avaio

 
39 летРоссия/Брянск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редактирование многостраничного документа Excel

    $8

    Редактирование многостраничного документа excel. 100-110 страниц ориентировочно. Редактирование одной страницы занимает около 2 минут( исправление огрехов взаимодействия 1С бухгалтерии и excel для печати). Возможно глубокое сакральное знание электрических таблиц позволит сократить время редактирования. Оплата 5 ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добить фотомонтаж

    $7

    С помощью прямых рук допилить или перепилить криво сделанный монтаж. Исходники в приложении. За срочность (обработку в пределах 2х часов) двойная оплата

    Обработка фотографий48 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка партнёрского сайта форекс-тематики

    Требуется разработать сайт партнерки. Опыт работы с подобными проектами приветствуется, но не обязателен. Крупные именитые вэб студии особо не интересуют, ибо основной бюджет проекта - рекламный. Возможен вариант контракта на удалённую работу на срок до ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обзвон 3-х местных номеров на территории Украины

    $9

    Созвониться с турагентством и гостиницей в Мариуполе, а так же с регистратурой городской больницы в Авдеевке на предмет уточнения пребывания там человека ( требуется для подтверждения оплаты командировки). Знание украинского приветствуется. Оплата за запись разговора ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформление визуального интерфейса для несложной базы данных

    • Краткое описание требования к ПО:               ПО необходимо для управления базой данных (БД), разработанной в MSOffice Access 2003, а так же выполнения функции пользовательского интерфейса с целью обеспечения возможности использования данной БД на ПК с ...

    Базы данных13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • ПО на языке программирования Делфи для преобразования структуры файла

    Необходимо написаниепрограммы на языке программирования Делфи, осуществляющей ряд преобразований со структурой файла (поиск определенной битовой комбинации в теле файла с расширением *.dat, выделение нескольких участков из входного обрабатываемого файла согласноалгоритма, указанного в ТЗ, добавление к выделенным участкам файлов служебной постоянной информации согласно прилагаемого ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Helena05
27 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Редактирование многостраничного документа Excel
Все четко, быстро, отличный заказчик, приятно работать
все прошло успешно
Ответный отзыв
SHEPherd1974
Евгений 
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
ПО на языке программирования Делфи для преобразования структуры файла
Подробное объяснение задачи и своевременная оплата.
Оперативное и качественное выполнение работы в сжатые сроки.
Ответный отзыв