Нужно создать схему/программу обхода системы антиплагиат (antiplagiat.ru, antiplagiat.ВУЗ, ETXT Антиплагиат) То есть, программа должна повышать оригинальность текста до 70-80%, но чтобы текст оставался неизменным. Вставлять скрытый текст нельзя, сразу обнаруживается. Нужно какой-то другой метод.
Разработка расширений по управлению VPN для браузеров
Необходимо разработать расширения (плагины) для браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Opera. По возможности Internet Explorer.
Функции расширения:
Регистрация/Аутентификация пользователя в систему VPN.
Проверка статуса пользователя (триал, оплачен, не оплачен).
Переключение между географическими регионами.
Так же необходимо поставить ТЗ дизайнеру для разработки иконок и внешнего вида плагинов.
Предложите сроки и стоимость для каждого браузера.
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