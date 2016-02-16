Расширение для браузера ( удобные сообщения Вконтакте)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки204 просмотра

Сервис сообщений для Вконтакте, планируется создать веб сервис  или подобное расширение для браузера

1. Ранжирование сообщений по мере поступления с выводом в табличку справа с номерами, при нажатии на номер перехожу к диалогу.

2. Автоответчик с номером сообщения в обработке и номерами на выбор автоскриптов (тем кто пишет в первые и тем у кого последнее сообщение более недели назад)

3. Возможность постановки таймера на отправку сообщения определенному аккаунту.

4. Вывод информации в списке диалогов: родной город, город проживания

5. Возможность установки статусов в диалогах и вывода графиком статистики диалогов по кол-ву поставленных статусов за день, возможность добавления статусов.

6. Возможность ранжирования по списку статусов.

7. Оповещение о поступившей предлагаемой новости, при нажатии на появившееся название города переходим сразу в предлагаемые.

9 лет назад
Dendy_90
Кирилл 
31 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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