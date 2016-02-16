Расширение для браузера ( удобные сообщения Вконтакте)

Сервис сообщений для Вконтакте, планируется создать веб сервис или подобное расширение для браузера

1. Ранжирование сообщений по мере поступления с выводом в табличку справа с номерами, при нажатии на номер перехожу к диалогу.

2. Автоответчик с номером сообщения в обработке и номерами на выбор автоскриптов (тем кто пишет в первые и тем у кого последнее сообщение более недели назад)

3. Возможность постановки таймера на отправку сообщения определенному аккаунту.

4. Вывод информации в списке диалогов: родной город, город проживания

5. Возможность установки статусов в диалогах и вывода графиком статистики диалогов по кол-ву поставленных статусов за день, возможность добавления статусов.

6. Возможность ранжирования по списку статусов.

7. Оповещение о поступившей предлагаемой новости, при нажатии на появившееся название города переходим сразу в предлагаемые.