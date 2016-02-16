.NET программист для реализации нескольких отчетов на CRM самописке

Есть самописная CRM система на .NET - существует больше 15 лет, активно используется, разрабатывалась довольно большим коллективом - несколько десятков человек. Периодически дописываются различные модули и функциональные блоки. Ищем фрилансеров для удаленного сотрудничества - сейчас есть задача по разработке 3 довольно замороченных отчетов. Все работы происходят через JIRA, весь код в SVN, весь процесс автоматизирован (втч багфиксинг) и настроен на аутсорсинг. Подробности при переписке