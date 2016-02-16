.NET программист для реализации нескольких отчетов на CRM самописке

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Есть самописная CRM система на .NET - существует больше 15 лет, активно используется, разрабатывалась довольно большим коллективом - несколько десятков человек. Периодически дописываются различные модули и функциональные блоки. Ищем фрилансеров для удаленного сотрудничества - сейчас есть задача по разработке 3 довольно замороченных отчетов. Все работы происходят через JIRA, весь код в SVN, весь процесс автоматизирован (втч багфиксинг) и настроен на аутсорсинг. Подробности при переписке

9 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

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