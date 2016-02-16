Создать скрипт для копирования сигналов

$88
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки204 просмотра

Нужно создать скрипт, который копирует сигналы Бинарных Опционов из web интерфейса, далее передает в платформу МТ4 и открывает сделку, учитывая риск менеджмент.

Подробное ТЗ здесь: https://cloud.mail.ru/public/EUTv/SeR4tKb2s

9 лет назад
masimo45
Максим 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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