Исходные данные: - Российские поставщики | интернет магазины - Парсер diggernaut.ru - Гугл таблица с товарами где адаптирую спарсенные товары под shopify (язык, цены) - Магазин Shopify + приложение для ...
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется написать качественный текст для лендинга + прототип Ниша B2B – оптовая продажа спортивных товаровКопирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть 2 донора интернет-магазина - skygear.ru - stdin.ru Необходимо спарсить товары в уже готовый XLS файл и настроить постоянную синхронизацию доноров с данным файлом Подробности в ТЗ: drive.google.com/open?id=... ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется бек-энд программист Openсart для трансформации интернет-магазина. 1. Необходимо переделать действующий интернет-магазин используя иностранный адаптивный шаблон. 2. Отредактировать функционал 3. Поменять движок на ocStore 4. Настроить все для постоянной ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $88
Нужно создать скрипт, который копирует сигналы Бинарных Опционов из web интерфейса, далее передает в платформу МТ4 и открывает сделку, учитывая риск менеджмент. Подробное ТЗ здесь: https://cloud.mail.ru/public/EUTv/SeR4tKb2sПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Ищем грамотного исполнителя – бэкэнд программиста, знающего движок OpenCart Задачи: 1. Спарсить товары из магазинов шанти-шанти.рф и activefor.ru в магазин yango-shop.ru 2. Синхронизировать товары магазина шанти-шанти с ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад