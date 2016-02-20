Получить значение ASM функции.

Есть код одной функции на ASM, которая возвращает цифробуквенное значение. Нужно это значение получить.

Такую же задачу(разница только в других цифрах и if'ах) несколько раз делал знакомый, тратил на это минут 10. Копировал код в Java IDE, часть кода менял местами и запускал. Но сейчас связаться с ним не могу, поэтому ищу человека знакомого с Java, кто может сделать так же.

Ссылки на код и как было сделано в прошлый раз - bit.ly/1oxjkWa

Правильность вытащенного значения сможете проверить сами, в ЛС напишу как именно.