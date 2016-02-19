Макрос WORD VBA

Необходимо написать макрос для MS WORD 2007. Задача макроса обрабатывать текст, вставляя рядом с каждой буквой определенный символ и попутно

определенным образом форматировать его (вставляемый символ). Так же

должна быть указана переменная в которой можно указать какой процент

текста следует обработать, например указали 25 – значит обработано будет

25% от всего текста. Кроме того заканчиваться обработка должна

уменьшением кол-ва вставляемых символов. Начинаться обработка так же

должна с конца документа. Пример обработанного документа прилагается.

Необходимо добиться такого же эффекта.