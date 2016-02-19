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Программа для работы с QIWI
Программа для работы с несколькими QIWI кошельками.
Кошельки отображаются в табличном виде. (поля таблицы обсуждаются)
Перевод с нескольких кошельков из своей базы нужной суммы на другой кошелек. Должна учитываться сумма максимальная одной транзакции.
Проверка баланса кошелька по требованию, хранить в таблице последний проверенный баланс.
Получение суммы операций за текущий месяц и хранение в таблице последней суммы.
Итоговые суммы из двух предыдущих пунктов по всем кошелькам должны суммироваться и отображаются в программе.
Исходники должны быть хорошо прокомментированы, использование только общедоступных библиотек.
Функционал будет увеличиваться по мере написания основной части.
Заявки фрилансеров
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