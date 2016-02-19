Программа для работы с QIWI

Программа для работы с несколькими QIWI кошельками.

Кошельки отображаются в табличном виде. (поля таблицы обсуждаются)

Перевод с нескольких кошельков из своей базы нужной суммы на другой кошелек. Должна учитываться сумма максимальная одной транзакции.

Проверка баланса кошелька по требованию, хранить в таблице последний проверенный баланс.

Получение суммы операций за текущий месяц и хранение в таблице последней суммы.

Итоговые суммы из двух предыдущих пунктов по всем кошелькам должны суммироваться и отображаются в программе.

Исходники должны быть хорошо прокомментированы, использование только общедоступных библиотек.

Функционал будет увеличиваться по мере написания основной части.