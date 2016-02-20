Программа для составления родословных

Здравствуйте!

Интересует программа по составлению родословных накошек. Образец программы: http://www.tenset.co.uk/ba/index.html

В этойпрограмме много лишних для меня функций. Нужна программа проще, но с базой

данных.

Чтобы при вводе клички уже зарегистрированного животного все предкиотображались автоматически.

Также необходимо, чтобы можно было изготавливатьбланк Сетификата.

Высылаю образцы готовых бланков Родословной и Сертификата.