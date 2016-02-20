Есть код одной функции на ASM, которая возвращает цифробуквенное значение. Нужно это значение получить. Такую же задачу(разница только в других цифрах и if'ах) несколько раз делал знакомый, тратил на это минут 10. Копировал код в ...
Программа для составления родословных
Здравствуйте!
Интересует программа по составлению родословных накошек. Образец программы: http://www.tenset.co.uk/ba/index.html
В этойпрограмме много лишних для меня функций. Нужна программа проще, но с базой
данных.
Чтобы при вводе клички уже зарегистрированного животного все предкиотображались автоматически.
Также необходимо, чтобы можно было изготавливатьбланк Сетификата.
Высылаю образцы готовых бланков Родословной и Сертификата.
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