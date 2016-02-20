Нахождения местоположения человека

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки179 просмотров

Необходима прога для оперативного вычисления местоположения человека на карте.

1. Без согласия:

В инете есть подобный программы, но они по функционалу для определения одного, а мне необходимо знать где находятся 60 сотрудников. возможно и более...

2. С согласием:

Что предлагают операторы- дорого (в сравнении что рассылка дешевле- может как её использовать?)

Если есть у кого идеи, буду очень рад.

9 лет назад
A1exei
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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