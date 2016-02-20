Нахождения местоположения человека

Необходима прога для оперативного вычисления местоположения человека на карте.

1. Без согласия:

В инете есть подобный программы, но они по функционалу для определения одного, а мне необходимо знать где находятся 60 сотрудников. возможно и более...

2. С согласием:

Что предлагают операторы- дорого (в сравнении что рассылка дешевле- может как её использовать?)

Если есть у кого идеи, буду очень рад.