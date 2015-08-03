A1exei

Алексей A1exei

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Работаю по курсу 1$=60

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Онлайн-консультант

    необходимо разработать сайт онлайн-консультации виды консультаций: - онлайн переписка; - голосовая консультация (звонок с сайта на короткий номер) с возможностью предварительной записью звонка по времени. Оплата на сайте,- за подписку и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Планирование маршрутов

    Есть список людей с адресами, необходимо к запланированному времени работы спланировать оптимальный маршрут движения такси. еще одно условие используется несколько компаний-такси с разной вместимостью сотрудников.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Распределение согласно потребностям

    Есть список людей (экспедиторы) соответственно возможности у каждого разные , а конкретно кол-во точек на развоз,вес, направление,- одним словом цена рейса,который человек может осилить и т.д. Необходим механизм, который будет автоматически  распределять список рейсов(стоимость которого ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нахождения местоположения человека

    Необходима прога для оперативного вычисления местоположения человека на карте. 1. Без согласия: В инете есть подобный программы, но они по функционалу для определения одного, а мне необходимо знать где находятся 60 сотрудников. возможно ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рассылка смс

    необходимо сделать рассылку смс абонентам с файла эксель.будет общая форма отправки, а конкретные данные черпаться из таблицы.К примеру, Уважаем(А-столбец в эксель)(В)приходите в (С).

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение справочник

    Приложение в виде справочника по всем орг-циям города, но добавляем одну деталь- онлайн запись к ним.Организация, найдя себя в справочнике приложения или сайта активирует прием заявок онлайн.Онлайн запись будет следующим образом, ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт-запоминалка

    есть на сайте поле ввода инф-ции: логин и пароль, необходимо чтобы данная инф-ция сохранялась в отдельном файле со временем входа не зависимо от того правильно ввел человек данные или нет. Как вижу: человек вводит ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сёрфинг

    Необходим сайт для прогона рекламы и просмотра сайтов в окне браузера(автоматически), а также ф-ция контроля заданий(в основном контроль  за переходом по ссылкам), соответственно за все это начисление бонусов пользователю и корректный отчет для заказчика. Более ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анализ исходов

    Требуется создать скрипт ставок на спорт различных букмекерских компаний. К примеру матч команда1- команда2 в париматч коэфициент 1.01 и 2.5, фон бет 1.1 и 2.2, 1х бет другой и т.д.Кому необходима подробная инф-ция- пишите в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт-аналитик

    Требуется создать простенький сайт-аналитик ставок на спорт различных букмекерских компаний. К примеру матч команда1- команда2 в париматч коэфициент 1.01 и 2.5, фон бет 1.1 и 2.2, 1х бет другой и т.д. ориентировочно будет выглядеть так: ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Меняющийся ip

    Необходима програмка с меняющими ip адресами. Суть добавляю в прогу сайты и каждый из ip адрессов пробегает по ним, после чего происходит смена ip и т. д.,- в итоге получаем искуственное увеличения посящаемости внесенных в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Онлайн отслеживание

    имеется парк из 30 авто(возможно будет и более), необходимо сделать чтобы любой клиент по номеру заявки мог определить физическое местоположение своего груза на карте.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется группа людей (ориентировочно 5 компаньонов) для продвижение проекта в соц.сетях и не только. Суть - будет выделено определённое кол-во стран и их надо толкать в сети, или же наоборот за каждым закрепим соц.сеть, данный ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт лотерея

    Простенький одностраничный сайт-лотерея. с подключением платежных систем, к примеру через интеркассу подробности при дальнейшей переписке.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Seo-google
Максим 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Электронная регистратура
Хорошее, интересное задание, интересный проект. Всегда на связи. Хорошая и своевременная оплата труда. Рекомендую и буду рад сотрудничать еще!
Прекрасное исполнение! Изначально даже не было четкого ТЗ, но Максима это не смутило. Он уловил суть проекта и добавил в него свою креативность, которая совпала с моими интересами. Наконец то нашёлся ( по крайней мере для меня) на Вебе мастер с сочетанием цена, качество, сроки и постоянный контакт с клиентом, что является неотьемленной частью при создании проектов. Заключение: обращаться буду к нему, советую и вам. P. S. Максим, ещё раз спасибо тебе за помощь.
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bakhur
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта на Yii Framework
Yii
Было приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)
Все сделал вовремя, без нареканий. Как говориться: "Мастер своего дела"
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VKomlev
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
37 отзывов(-2)
$500
9 баллов
10 лет назад
Сайт "Карта мира"
Спасибо за сотрудничество.
Спасибо за выполненную работу.
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