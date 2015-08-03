необходимо разработать сайт онлайн-консультации виды консультаций: - онлайн переписка; - голосовая консультация (звонок с сайта на короткий номер) с возможностью предварительной записью звонка по времени. Оплата на сайте,- за подписку и ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть список людей с адресами, необходимо к запланированному времени работы спланировать оптимальный маршрут движения такси. еще одно условие используется несколько компаний-такси с разной вместимостью сотрудников.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть список людей (экспедиторы) соответственно возможности у каждого разные , а конкретно кол-во точек на развоз,вес, направление,- одним словом цена рейса,который человек может осилить и т.д. Необходим механизм, который будет автоматически распределять список рейсов(стоимость которого ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима прога для оперативного вычисления местоположения человека на карте. 1. Без согласия: В инете есть подобный программы, но они по функционалу для определения одного, а мне необходимо знать где находятся 60 сотрудников. возможно ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
необходимо сделать рассылку смс абонентам с файла эксель.будет общая форма отправки, а конкретные данные черпаться из таблицы.К примеру, Уважаем(А-столбец в эксель)(В)приходите в (С).Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо приложение шаблон по выше указанной схеме, чтоб без проблем исходники можно было использовать универсально.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 лет назад
Приложение в виде справочника по всем орг-циям города, но добавляем одну деталь- онлайн запись к ним.Организация, найдя себя в справочнике приложения или сайта активирует прием заявок онлайн.Онлайн запись будет следующим образом, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо на сайт залить фирмы с 2ГИСНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Создана некая площадка с услугами для организаций(компаний). Цель на первом этапе привлечь компании для регистрации на ней.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Электронная регистратура на подобие 2dr.ru/ Сфера вовсе не больницы- подробнее при личной переписке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
есть на сайте поле ввода инф-ции: логин и пароль, необходимо чтобы данная инф-ция сохранялась в отдельном файле со временем входа не зависимо от того правильно ввел человек данные или нет. Как вижу: человек вводит ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим сайт для прогона рекламы и просмотра сайтов в окне браузера(автоматически), а также ф-ция контроля заданий(в основном контроль за переходом по ссылкам), соответственно за все это начисление бонусов пользователю и корректный отчет для заказчика. Более ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется создать скрипт ставок на спорт различных букмекерских компаний. К примеру матч команда1- команда2 в париматч коэфициент 1.01 и 2.5, фон бет 1.1 и 2.2, 1х бет другой и т.д.Кому необходима подробная инф-ция- пишите в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создать простенький сайт-аналитик ставок на спорт различных букмекерских компаний. К примеру матч команда1- команда2 в париматч коэфициент 1.01 и 2.5, фон бет 1.1 и 2.2, 1х бет другой и т.д. ориентировочно будет выглядеть так: ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Необходима програмка с меняющими ip адресами. Суть добавляю в прогу сайты и каждый из ip адрессов пробегает по ним, после чего происходит смена ip и т. д.,- в итоге получаем искуственное увеличения посящаемости внесенных в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
имеется парк из 30 авто(возможно будет и более), необходимо сделать чтобы любой клиент по номеру заявки мог определить физическое местоположение своего груза на карте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется готовый интернет магазин, необходимо его наполнить. "слизать" товар с другого инет магазина с наценкой.Наполнение сайтов47 заявокЗакрыт10 лет назад
Доступ к странмцам сайта без регистрации, кроме личного кабинета. На данный момент доступ с регистрацией.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется группа людей (ориентировочно 5 компаньонов) для продвижение проекта в соц.сетях и не только. Суть - будет выделено определённое кол-во стран и их надо толкать в сети, или же наоборот за каждым закрепим соц.сеть, данный ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Простенький одностраничный сайт-лотерея. с подключением платежных систем, к примеру через интеркассу подробности при дальнейшей переписке.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад