Есть парсер который парсит заказы с 7 сайтов. На одном сайте поменяли доступ к БД теперь нужно поменять этот доступ на парсере. Также нужно подключить этот парсер к еще одному сайту на битриксе. Надо добавить чтобы парсел еще ...