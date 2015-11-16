Mysql для админ панели

Веб-программированиеЗавершен5 заявок142 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть рабочая самописная админ панель (php+мускуль) , необходимо расширить в ней функционал.

1) сделать экспорт заявок по выбранному клиенту с возможностью выбора временного интервала(например за 6 последних месяцев)  

2) экспорт выполненных заявок по сотрудникам,

3) внизу админки  добавить счетчики , заявки сотрудников суммируются помесячно. чтобы было видно сколько заявок человек за месяц выполнил.

MySQL
8 лет назад
ksit-sv
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
всё оперативно выполнено, практически в режиме онлайн.
Хороший заказчик , рекомендую!