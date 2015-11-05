Всем привет! Нужно настроить блог на Wordpress, поставить пару плагинов, перенести посты с Tumblr. Я предоставлю подробный список задач, а также домен, хостинг и прочее. Если исходная задача будет выполнена хорошо, то будут и дополнительные задачи.

Пожалуйста, приложите к ответу ссылки на блоги, которые вы сделали на Wordpress.