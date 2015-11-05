Доработка сайта.

В общем есть сайт, написанный на YII со своей админкой что от вас требуется: при деактивации из одной из тканей в админке http://t.myagkoff-mebel.ru/katalog_obivok http://prntscr.com/8z6z79 должен вместе с ней и деактивироваться диван, к которой она присвоена, вот в этом разделе http://t.myagkoff-mebel.ru/uglovoy_divan_briz_s_ottomankoy/requestParams/online/27 http://prntscr.com/8z6zg5 адам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
1) Хочется сделать чтоб деньги переводило с доллара на рубли автоматически ну там в админки можно сделать но не знаем как вот и хочется попросить того к то сможет сделать и чтоб объяснил как потому нам менять чтоб вас не дергать потому что постоянно меняется волюта
2)Что нибудь придумать чтоб заносить товар по быстрее а то на один товар уходит 10 минут, может у вас есть какие нибудь предложения, нужно заносить (документы в pdf, картинку, цену, Описание.)
сайт: 666601.ru
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