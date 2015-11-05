Доработка сайта.

Добрый день!

1) Хочется сделать чтоб деньги переводило с доллара на рубли автоматически ну там в админки можно сделать но не знаем как вот и хочется попросить того к то сможет сделать и чтоб объяснил как потому нам менять чтоб вас не дергать потому что постоянно меняется волюта

2)Что нибудь придумать чтоб заносить товар по быстрее а то на один товар уходит 10 минут, может у вас есть какие нибудь предложения, нужно заносить (документы в pdf, картинку, цену, Описание.)

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