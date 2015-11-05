Доработка сайта.

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Веб-программированиеЗакрытнет заявок57 просмотров
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Добрый день!

1) Хочется сделать чтоб деньги переводило с доллара на рубли автоматически ну там в админки  можно сделать но не знаем как вот и хочется попросить того к то сможет сделать  и чтоб объяснил как потому нам менять чтоб вас не дергать потому что постоянно меняется волюта

2)Что нибудь придумать чтоб заносить товар по быстрее а то на один товар уходит 10 минут, может у вас есть какие нибудь предложения, нужно заносить (документы в pdf, картинку, цену, Описание.)

сайт: 666601.ru

8 лет назад
Ser1
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад