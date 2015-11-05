Изменение работы деактивации товара на YII

Требуется создать php программу, чтобы она отправляла письмо через mail.ru. И самое главное - не через мобильную версию, а обычную (т.е десктопную)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем есть сайт, написанный на YII со своей админкой
что от вас требуется:
при деактивации из одной из тканей в админке http://t.myagkoff-mebel.ru/katalog_obivok
должен вместе с ней и деактивироваться диван, к которой она присвоена, вот в этом разделе
http://t.myagkoff-mebel.ru/uglovoy_divan_briz_s_ottomankoy/requestParams/online/27
адам 07 в данный момент деактивирован - изображение пропало, но должно пропасть(скрыться)
и сам диван, и обивка
присвоение ткани в админке происходит вот тут http://prntscr.com/8z6zrf
во вкладке онлайн цены - обивка
так же нужно добавить этот алгоритм к диванам на другой странице http://prntscr.com/8z6zyl
галерея изображений
для чего все это нужно:
если мы перестаем работать с какой то конкретной тканью и ее нужно на время вывести, то и диван сделанный из этой ткани должен пропасть и в онлайн цене и в галерее, а точнее не удалиться, а просто на время деактивироваться, но когда мы снова начинаем работать с этой тканью, то мы в тканях активируем ее и вместе с ней, появляются наши диваны
если есть вопросы, пишите
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