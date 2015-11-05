Изменение работы деактивации товара на YII

В общем есть сайт, написанный на YII со своей админкой

что от вас требуется:

при деактивации из одной из тканей в админке http://t.myagkoff-mebel.ru/katalog_obivok

http://prntscr.com/8z6z79

должен вместе с ней и деактивироваться диван, к которой она присвоена, вот в этом разделе

http://t.myagkoff-mebel.ru/uglovoy_divan_briz_s_ottomankoy/requestParams/online/27

http://prntscr.com/8z6zg5

адам 07 в данный момент деактивирован - изображение пропало, но должно пропасть(скрыться)

и сам диван, и обивка

присвоение ткани в админке происходит вот тут http://prntscr.com/8z6zrf

во вкладке онлайн цены - обивка

так же нужно добавить этот алгоритм к диванам на другой странице http://prntscr.com/8z6zyl

галерея изображений

для чего все это нужно:

если мы перестаем работать с какой то конкретной тканью и ее нужно на время вывести, то и диван сделанный из этой ткани должен пропасть и в онлайн цене и в галерее, а точнее не удалиться, а просто на время деактивироваться, но когда мы снова начинаем работать с этой тканью, то мы в тканях активируем ее и вместе с ней, появляются наши диваны

если есть вопросы, пишите