Возможность добавления иностранных версий страниц на сайте WordPress

Доброго времени, уважаемые фрилансеры!

1. На сайте с движком WordPress необходимо реализовать добавление иностранных версий страниц на английском и французском языках. Например, есть страница site.com/about/ (на русском), должна быть возможность добавить страницы site.com/en/about/ и site.com/fr/about/ на соответствующих языках.

2. Должна быть возможность редактирования меню для версий сайта на иностранном языке.

3. Добавить ярлыки переключения языков на сайте: RU | EN | FR

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