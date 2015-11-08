Есть полностью сверстанная форма обратной связи. http://freeza.sholex.ru/contacts/ Нужно заставить ее работать. Сообщение об отправке письма должно появляться без перезагрузки страницы + проверка валидности данных. Не имеет значение на основе плагина или своим скриптом. Оплата только после выполнения задания. Будет ...
Возможность добавления иностранных версий страниц на сайте WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени, уважаемые фрилансеры!
1. На сайте с движком WordPress необходимо реализовать добавление иностранных версий страниц на английском и французском языках. Например, есть страница site.com/about/ (на русском), должна быть возможность добавить страницы site.com/en/about/ и site.com/fr/about/ на соответствующих языках.
2. Должна быть возможность редактирования меню для версий сайта на иностранном языке.
3. Добавить ярлыки переключения языков на сайте: RU | EN | FR
Предлагайте свои цены и сроки.
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