Возможность добавления иностранных версий страниц на сайте WordPress

Веб-программированиеЗавершен5 заявок101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени, уважаемые фрилансеры!

1. На сайте с движком WordPress необходимо реализовать добавление иностранных версий страниц на английском и французском языках. Например, есть страница site.com/about/ (на русском), должна быть возможность добавить страницы site.com/en/about/ и site.com/fr/about/ на соответствующих языках.

2. Должна быть возможность редактирования меню для версий сайта на иностранном языке.

3. Добавить ярлыки переключения языков на сайте: RU | EN | FR

Предлагайте свои цены и сроки.

WordPress
8 лет назад
top007
Сергей 
37 летТаиланд
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
davit9696
Давид 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Все прошло хорошо, спасибо за работу!
Отличный заказчик,четкое тз,своевременная оплата,рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Форма обратной связи wordpress

    $5

    Есть полностью сверстанная форма обратной связи. http://freeza.sholex.ru/contacts/  Нужно заставить ее работать. Сообщение об отправке письма должно появляться без перезагрузки страницы + проверка валидности данных. Не имеет значение на основе плагина или своим скриптом. Оплата только после выполнения задания. Будет ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скопировать 1 страничку сайта

    Доброго времени суток. Нужно скопировать 1 страницу сайта http://vginekolog.ru/magazine/theme/boremsja-s-parazitami Убрать там хедер с слайдером и сайдбар [url=https://direct.yandex.ru/?partner]О[/url]ставить в сайдбаре только баннер яндекс директ. Сделать что бы было видно чуть больше комментов чем есть сейчас(и что бы я мог их редактировать) Сделать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Добавить код гугл-аналитики на сайт, joomla

    Надо разместить [u][b]на каждую[/b][/u] страницу сайта   (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){   (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),   m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)   })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');   ga('create', 'UA-68675394-1', 'auto');   ga('send', 'pageview'); Нужно быстро. Оплата после проверки.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка функционала сайта.

    $50

    Имеется сайт, CMS самописная. Особенность проекта: [list][*]сайт сделан на подобии социальной сети. [*]Администратор может активировать новых зарегистрированных участников проекта. [*]Каждый новый пользователь получает ссылку в стиле http://site.ru/user1. [*]Прочие страницы сайта привязываются автоматом к новому участнику. Переход к любому материалу ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформить страницу выпадающими списками и диапазоном дат

    $5

    Имеется страница, написанная на PHP, показывающая статистику размещенных материалов. Нужно оформить колонки выпадающими списками и сверху добавить выбор диапазона дат https://yadi.sk/i/oktDPiCZkEHKf. Все просто, понимающему работы часа на 3-4. Еще если получится сделать таблицу полосатой.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется выводить блок на сайте в рандомном поряде.

    На сайте требуется выводить блок в случайном порядке. Пример: - Только что посмотрели - Только что заказала ПУХОВУЮ ШАЛЬ 150*150 Тамара, г. Тюмень Имена и товары должны браться в случайном порядке из списка что я предоставлю(текстом)

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Выявить дыру и вычистить сайт от вредоносного кода (скрипта)

    На страницах сайта (ВордПресс) прописали скрипт, который, по всей видимости, перенаправляет пользователей. Также заметил массовое добавление новых спам-записей на сайт. Необходимо выявить дыру и вычистить сайт.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разместить информацию на Google Maps

    $30

    Имеется массив данных, представленных в виде таблицы Excel (около 700 строк), представляющий собой перечень малых предприятий на географической территории (название, адрес, сфера деятельности и т.д.). Необходимо разместить эти данные в виде меток на карте Google ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен специалист по Joomla + Joomshoping

    Сайт http://new4.china-battery.ru/ Требуется внести часть правок для SEO + несколько технических правок по работе модулей. Обсуждение в скайпе. Прошу оставлять заявки только исполнителей, хорошо знакомых с данной CMS.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад