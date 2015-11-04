Нужен специалист по Joomla + Joomshoping

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Сайт http://new4.china-battery.ru/

Требуется внести часть правок для SEO + несколько технических правок по работе модулей.

Обсуждение в скайпе.

Прошу оставлять заявки только исполнителей, хорошо знакомых с данной CMS.

Joomla
8 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад