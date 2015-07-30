Доработать интернет-магазин на Джумла 2.5 + виртуамарт 2

Хотелось бы доработать функционал нашего сайта www.bigshina.com.ua

1. Необходим модуль подбора товара по параметрам, похожий на Атлантшину, размещенный на всех страницах сайта.

Количество товара еще будет увеличиваться и это тоже нужно как-то учитывать при разработке.

Далее где-то конфликтуют скрипты:

2. Глючит поиск и не работает на всех страницах сайта, поэтому оставил его пока на главной. Если будет работать фильтр, не знаю на сколько он будет актуален. Тут вопрос по доработке.

3. Глючит модуль News Show Pro GK5 на главной, отображаются товары только если прописать артикулы товаров. Хотелось бы чтобы функционировал как положено и сменялись товары из выбранной подкатегории.

4. С точки зрения юзабилити нужно ли размещать список всех производителей шин на главной странице? Тут нужен Ваш совет.

Скажу, по примеру где это есть ориентируюсь на этот сайт atlantshina.com.ua

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