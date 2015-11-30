Выполнить список задач (Opencart)

Сайт: spi-usni.ru/

Перечень задач:

-Пагинация на категориях и на результатах фильтра по умолчанию нужна по 24 товара

-в админке не добавляются опции в товары

ipic.su/img/img7/fs/kiss_...

-на фильтре нужна кнопка сборс фильтра

-выбранные и участвующие в фильтре поля должны оставаться развернутыми

-Сделать возможным размещение карты в статьях(сейчас код ставим и он исчезает)

-Рекомендуемые товары сделать покорче на один товар и убрать фрейм. вместо него

поставить нормальный скрол, на подобие как здесь garantiya-uyuta.ru/20-vat...

-убрать все три ссылки со страницы товара слева

-кнопка "в корзину" переименовать в "Купить"

-под текстом товара сделать кнопку "добавить в корзину"

-если категория не найдена, то должно редиректить на категорию выше

-на странице после заказа товара добавить H2 "Приходите еще!" и

"Нажмите", чтобы сохранить сайт у себя в избранном". (Ява скрипт для добавление в избранное браузера)

-под товаром: Ваша корзина: и в нем товары которые уже добавлены в корзину

-слева: "Недавно просмотренные:" Последние 3 товара, остальные(если больше)-прокручиваются.

-кнопки листания по краям большой картинки товара, а также листание просто по нажатию на картинку, как мышкой так и планшетом

-кнопка "наверх" я пришлю