Создание динамического колл-трекинга (call tracking)

Суть задачи:

Создание сервиса для анализа рекламных кампаний строительной организации без привлечения сторонних организаций (calltouch,comagic и пр. Для реализации есть собственный пул телефонных номеров в коде 495.

1. Описание принципа работы

Уникальные телефонные номера закрепляются за пользовательской сессией в течение 10 минут (время может меняться). Если сессия заканчивается, то для пользователя динамический телефон заменяется телефоном по умолчанию. Вместе с этим освободившийся номер телефона передается следующему пользователю. Таким образом, при звонке происходит идентификация конкретного посетителя на сайте. При этом система автоматически должна определять, через какой рекламный источник или поисковый запрос посетитель на сайте появился.

2. Какие задачи должен решать сервис?

а) Запоминать с какого номера звонит посетитель

б) Прослушивать записи звонков в зависимости от источника трафика (utm_source), содержанию объявления (utm_content), названию кампании (utm_campaign), ключевому слову (utm_term)

в) Возможность расширять пул номеров.

г) Иметь логин и пароль для входа с привязкой к электронной почтой, возможностью восстановления/смены пароля, электронной почты.

д) API для подключения к CRM

3. Какие задачи не должен решать сервис?

а) Не приниимать онлайн оплату

б) Не иметь личные кабинеты и прочий функционал, который разрабатывается для массового использования продукта.

4. Про интерфейс

а) Должен содержать таблицу с выводом статистики по всем источникам.

Строки: "Источник или канал" (принцип вывода, как в Google Analytics)

Столбцы: количество посещений, все звонки, кол-во уникальных звонков (продолжительность звонка более 20 сек), конверсия в звонки

При клике по "Источник или канал", должен открываться отчет, в котором появится возможность сделать сегментацию звонков по параметрам на выбор: содержанию объявления utm_content, названию кампании (utm_campaign), ключевому слову (utm_term). Также должна быть возможность смотреть звонки(Соискателям, знакомым с Google Analytics будет предельно просто понять принцип). Вместе с этим, статистика по звонкам должна передаваться в Google Analytics с помощью пользовательских параметров.

Почему нужен именно свой сервис? (не устраивает работа сервисов, присутствующих на рынке. Нужен максимально стабильный свой сервис без набора ненужных функций)

б) Иметь статистику по количеству звонков для каждого телефонного номера из пула.

5. Обращение к будущему исполнителю

С моей стороны максимальное содействие по проекту.

С вашей стороны - предметное понимание того что и как необходимо сделать.

Стоимость проекта обсуждается.

От исполнителя хотелось бы услышать набор рекомендаций по созданию сервиса, портфолио.