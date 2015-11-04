Парсинг сайтов

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок236 просмотров
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Нужен опытный парсер чтобы быстро выполнить работу. Разумная цена.  Результат в XLS. Разделитель--->"|"

1 -------------Агрегатор------  Карточки товаров + Категории 

https://yadi.sk/i/pbHqqMcVkDdyc

https://yadi.sk/i/MwJmxrRkkDdzU

https://yadi.sk/i/o3oDuI23kDfBU

https://yadi.sk/i/Psbxne38kDefy

https://yadi.sk/i/g_5GQH3CkDeY2

ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1StrDo9h8lAV0lWdgs24kZ0U31HNNPpHXLw3q1UKJu1s/edit?usp=sharing

2 -------------Сайт ИМ с простой структурой ------ Карточки товаров 

Каталог ИМ

  • характеристики
  • картинки
  • описание
Описание DOM 

xpath!

3 -------------Я маркет  ---------------Карточки товаров + Категории

 40000 позиций

  • характеристики
  • картинки
  • описание
8 лет назад
miraseo
Сергей 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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