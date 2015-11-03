Взять html код страницы (file_get_contents , curl) php 5.3

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Здравствуйте.

Нужен максимально простой скрипт php который берет html код страницы: http://bit.ly/1RPneSo

php 5.3  (file_get_contents , curl)

Жду ваших предложений. Просьба тестить перед предложением

PHPHTML
8 лет назад
kosmoprince
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад