Перенести сайт

Нужно сделать точную копию сайта http://lkafa.com на Joomla версии от 3.4.5

Сейчас сайт забанен из-за версии старой. Смешно но факт. Потому нужно на новой версии сделать. Или пененести как-то со старой версии на Новую.

Сайт открыть можно по ссылке https://yadi.sk/i/cHtYeU1qkDHHm

Сайт простоq как 5 копеек.

Интересует Срок, Стоимость и Портфолио.

Спасибо!