Доработка функционала сайта на livestreet

Необходимо починить, доработать и написать ряд плагинов для сайта на движке livestreet. Подробное тз предоставлю по запросу. Объем работы большой.

Обязательное требование к кандидату - опыт работы с этим движком. Оплата по факту, поэтапная, либо СБС. Бюджет согласовывается с исполнителем (за минимальными ценами не гонюсь, в приоритете качество и скорость исполнения)