Необходим парсер сайта http://partspitstop.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники, и свежими товарами). То есть парсер запускается, если он видит что категория есть, то он ее ...
Модифицировать простейший шаблонный php для даты и числовых значений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть одностраничник на готовом скрипте landing'а.
Надо модифицировать пару моментов:
1) обратный отсчёт до конца акции автоматически продлевать до 19:00 следующего дня (сейчас дата задается в шаблоне)
2) на сайте есть информация "довольных клиентов" и "заказов", числа прописываются просто в html , надо сделать чтобы каждый день число увеличивалось на случайную величину заданного диапазона (1-5). То есть если сейчас 50 заказов, то завтра должно стать 51-55.
Базовый лэндинг прилагаю в архиве.
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