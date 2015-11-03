Модифицировать простейший шаблонный php для даты и числовых значений

Есть одностраничник на готовом скрипте landing'а.

Надо модифицировать пару моментов:

1) обратный отсчёт до конца акции автоматически продлевать до 19:00 следующего дня (сейчас дата задается в шаблоне)

2) на сайте есть информация "довольных клиентов" и "заказов", числа прописываются просто в html , надо сделать чтобы каждый день число увеличивалось на случайную величину заданного диапазона (1-5). То есть если сейчас 50 заказов, то завтра должно стать 51-55.

Базовый лэндинг прилагаю в архиве.