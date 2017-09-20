Парсер каталога по подбору запчастей

Необходим парсер сайта http://partspitstop.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники, и свежими товарами). То есть парсер запускается, если он видит что категория есть, то он ее пропускает, если новая то добавляет

сайт должен будет иметь простейшую корзину в которую пользователь будет класть товары и при заказе на емейл админа будет приходить уведомление с ценами и данными пользователя

возможность ватермарка картинок

возможность установки курса и наценки по которому будут выводиться цены на сайте. На сайте цены будут выводится в рублях

Возможность переименовки спарсенных категорий

С сайта нужен парсинг 2 пунктов меню SHOP OEM PARTS, SHOP ACCESSORIES