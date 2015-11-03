Необходимо создать веб-ресурс, " Биржа рекламных просчетов", на котором любой желающий может разместить просчет на рекламные услуги (типа полиграфия, сувенирка и т.п.) Eсли Вам это интересно и имеете опыт создания подобных проектов, то свяжитесь с мной ...
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Нужен парсер сайта по недвижимости который будет парсить два раздела, полученный результат обрабатывать, удаляя дубли, а так же объекты принадлежащие компаниям из списка исключений. Полученные фото обрезать, неформатные фото отбраковывать, публиковать в итоге только объекты с фото разделяя результат по разным xml выгрузкам.
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