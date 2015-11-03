Нужен парсер сайта по недвижимости который будет парсить два раздела, полученный результат обрабатывать, удаляя дубли, а так же объекты принадлежащие компаниям из списка исключений. Полученные фото обрезать, неформатные фото отбраковывать, публиковать в итоге только объекты с фото разделяя результат по разным xml выгрузкам.