Необходимо создать веб-ресурс, " Биржа рекламных просчетов", на котором любой желающий может разместить просчет на рекламные услуги (типа полиграфия, сувенирка и т.п.)

Eсли Вам это интересно и имеете опыт создания подобных проектов, то свяжитесь с мной пож-ста для уточнения и калькуляции стоимости проекта

с уважением, Андрей

Механика работы биржи

Заказчик и Исполнитель видят до регистрации на сайте общее кол-во активных просчетов (заказов на просчет) либо список активных активных просчетов, на каждый из " просчетов" незарегистрованный посетитель может зайти и прочитать что за просчет и кол-во ответов, но при этом он не видит ни ФИО заказчика просчета ни его реквизиты …

Исполнитель услуг регистрируется в системе, и видит в своем личном кабинете список текущих заявок на просчет по его типу " услуг", но не может отвечать на эти заявки до тех пор, пока администратор сервиса не подключит его к сервису

подключение к сервису происходит администратором только после получения абонплаты от исполнителя в ручном режиме, о чем на мейл исполнителя приходит соответствующее уведомление на свой мейл

Заказчик регистрируется в системе " биржа рекламных услуг" и с помощью одной из четырех форм делает заявку на просчет, в т.ч. и время до которого он хочет получать заявки на просчет.

Заявка на просчет хранится на сервере, а система автоматически отправляет уведомление о " новой заявке на просчет" всем, кто есть в базе по этому виду услуг.

Исполнитель заходит в свой личный кабинет, видит эту заявку от Заказчика и делает ставку (цена и срок исполнения) из своего личного кабинета. Если исполнитель делает заявку после истечения срока приема заявок, система блокирует отправку приема заявки, присылая соответствующее уведомление Исполнителю.

Заказчик видит все ставки исполнителей в общем списке определенного просчета.

Заказчик выбирает конкретного исполнителя, отмечая его как выбранного исполнителя … связывается с ним по указанным в контактах исполнителя мейлу или телефону.

Также в личном кабинете Заказчика хранится весь архив его заявок на просчет.

Следует учесть, что

- Исполнитель не видит профиль Заказчика и списка всех его заявок на просчет

- Заказчик не видит профиль Исполнителя и списка всех его ответов на заявки на просчет.

- Все просчеты хранятся в Базе Данных на сервере.

Администратор в своем личном кабинете редактирует базу исполнителей (вносит новых, удаляет старых) в ручном режиме,

, а также видит статистики относительно количества активных просчетов в базе, кол-во пользователей с разбивкой на Исполнители и Заказчики

Максимальная нагрузочная способность ресурса - 500 заявок на просчет в день,

Кол-во участников просчета - 200- 500-- участников.

Создаваемые страницы

Главная

4-ре формы для просчета

Страница регистрации Заказчика

Страница регистрации Исполнителя

Страница входа

Личный кабинет Заказчика

страница текущего просчета с списком всех ставок

Личный кабинет Исполнителя

страница текущего просчета

страница с формой участия в просчете

Личный кабинет администратора

База данных исполнителей

База данных по мейл рассылкам

Прототип http://adbursa.pp.ua/start.html#p=главная