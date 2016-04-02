Нужно ускорить загрузку сайта на Zend Framework 1.4. путем изменения скрипта обработки картинок. Работа не сложная и не займет много времени, оплата чисто символическая в 1$ и отзыв от довольного заказчика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать веб-ресурс, " Биржа рекламных просчетов", на котором любой желающий может разместить просчет на рекламные услуги (типа полиграфия, сувенирка и т.п.)
Eсли Вам это интересно и имеете опыт создания подобных проектов, то свяжитесь с мной пож-ста для уточнения и калькуляции стоимости проекта
с уважением, Андрей
Механика работы биржи
Заказчик и Исполнитель видят до регистрации на сайте общее кол-во активных просчетов (заказов на просчет) либо список активных активных просчетов, на каждый из " просчетов" незарегистрованный посетитель может зайти и прочитать что за просчет и кол-во ответов, но при этом он не видит ни ФИО заказчика просчета ни его реквизиты …
Исполнитель услуг регистрируется в системе, и видит в своем личном кабинете список текущих заявок на просчет по его типу " услуг", но не может отвечать на эти заявки до тех пор, пока администратор сервиса не подключит его к сервису
подключение к сервису происходит администратором только после получения абонплаты от исполнителя в ручном режиме, о чем на мейл исполнителя приходит соответствующее уведомление на свой мейл
Заказчик регистрируется в системе " биржа рекламных услуг" и с помощью одной из четырех форм делает заявку на просчет, в т.ч. и время до которого он хочет получать заявки на просчет.
Заявка на просчет хранится на сервере, а система автоматически отправляет уведомление о " новой заявке на просчет" всем, кто есть в базе по этому виду услуг.
Исполнитель заходит в свой личный кабинет, видит эту заявку от Заказчика и делает ставку (цена и срок исполнения) из своего личного кабинета. Если исполнитель делает заявку после истечения срока приема заявок, система блокирует отправку приема заявки, присылая соответствующее уведомление Исполнителю.
Заказчик видит все ставки исполнителей в общем списке определенного просчета.
Заказчик выбирает конкретного исполнителя, отмечая его как выбранного исполнителя … связывается с ним по указанным в контактах исполнителя мейлу или телефону.
Также в личном кабинете Заказчика хранится весь архив его заявок на просчет.
Следует учесть, что
- Исполнитель не видит профиль Заказчика и списка всех его заявок на просчет
- Заказчик не видит профиль Исполнителя и списка всех его ответов на заявки на просчет.
- Все просчеты хранятся в Базе Данных на сервере.
Администратор в своем личном кабинете редактирует базу исполнителей (вносит новых, удаляет старых) в ручном режиме,
, а также видит статистики относительно количества активных просчетов в базе, кол-во пользователей с разбивкой на Исполнители и Заказчики
Максимальная нагрузочная способность ресурса - 500 заявок на просчет в день,
Кол-во участников просчета - 200- 500-- участников.
Создаваемые страницы
Главная
4-ре формы для просчета
Страница регистрации Заказчика
Страница регистрации Исполнителя
Страница входа
Личный кабинет Заказчика
страница текущего просчета с списком всех ставок
Личный кабинет Исполнителя
страница текущего просчета
страница с формой участия в просчете
Личный кабинет администратора
База данных исполнителей
База данных по мейл рассылкам
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