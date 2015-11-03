Здравствуйте. Необходимо установить PSD исходник на opencart и форум smf. Так же возможны правки по мелочи в opencart -добавить модуль голосования, изменить некоторые расположение кнопок. SMF - устранить проблему с кодировкой и сделать нормальным шрифт. Бюджет не большой. Жду сообщений у кого есть время и знания для данной работы. Спасибо.

П.С. Нужно сделать все максимально быстро, т.к. уезжаю и не смогу быть постоянно онлайн.