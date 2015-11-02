Спарсить/ написать парсер выдачи гугла

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки124 просмотра
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Сабж, требуется написать парсер или же спарсить из выдачи гугла по определенному запросу все пдф-файлы в пределах одного сайта(порядка 600).

8 лет назад
Alex_Di
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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